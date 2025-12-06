پخش زنده
رییس هیات پزشکی ورزشی خوزستان از ورزشکاران خواست در هوای آلوده این روزهای استان از ورزش در فضای باز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر منصور روزدار درباره ورزش کردن در هوای آلوده و در فضای باز، اظهارکرد: طبق یک الگوریتم که خود فدراسیون اعلام کرده تلاش کردهایم از طریق هیات پزشکی ورزشی برای ورزشکاران در خصوص فعالیت در هوای آلوده و نیز با توجه به شرایطی که در راستای انتقال بیماریهای ویروسی و میکروبی وجود دارد، آگاه سازی لازم را داشته باشیم تا از این آگاهسازی هم در زمینه پیشگیری و هم درمان استفاده کنیم.
او ادامه داد: استان خوزستان مدتهاست با آلودگی هوا مواجه است و نوع برخورد ما این است به گونهای رفتار کنیم که آلودگی هوا کمترین اثر و ضرر را روی بدن مان داشته باشد.
رییس هیات پزشکی ورزشی خوزستان با بیان اینکه در شرایطی که هوا ناسالم میشود و هوا نیز خطرناک است باید از انجام فعالت ورزشی خودداری کرد، گفت: افراد در چنین وضعیتی تا جایی که امکان دارد باید فعالیتها را محدود کنند، ضمن این که استفاده از ماسک نباید فراموش شود.
روزدار با توصیه به خودداری از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها، بیان کرد: اکنون در فصلی هستیم که احتمال شیوع آلودگیهای ویروسی و انتقال بیماریهایی، چون آنفولانزا هم وجود دارد که در بحث پیشگیری استفاده از ماسک بسیار موثر است. همچنین با توجه به اینکه خیلی از مردم با بروز اولین علائم اقدام به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک میکنند، درخواست ما این است که از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها خودداری کنند.