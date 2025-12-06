ضرورت پیشبینی مسجد در طراحی شهرکهای سازمانی
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در همایش نماز نیروهای مسلح استان قزوین خواستار توجه جدی به پیشبینی ساخت مسجد در مرحله طراحی شهرکهای سازمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجتالاسلام والمسلمین سعیدی گفت: در طراحی شهرک سازمانی باید مسجد متناسب با نیاز سکنه آن مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در ادامه بر مسئولیت مشترک نهاد فرماندهی و قشر روحانیت در قبال دین و دنیای مردم تأکید کرد.
در پایان این مراسم از ۴۰ نفر از فعالان حوزه نماز در نیروهای مسلح استان تجلیل به عمل آمد.