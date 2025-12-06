مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت خوزستان از مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف در سطح شهرستان در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد با تخلّفات بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اورامن با اشاره به مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلّف در سطح دزفول گفت: این اقدامات در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد با تخلّفات بهداشتی صورت گرفته است.

وی افزود: در جریان بازدید‌های روزانه بازرسان بهداشت محیط و پس از هماهنگی با مقام قضایی، یک رستوران به دلیل عرضه قلیان و وجود نواقص بهداشتی، یک سوپرمارکت به علت عرضه دخانیات در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از مدرسه و یک واحد اغذیه‌فروشی به دلیل تخلّفات و نواقص بهداشتی پلمب شدند.

اورامن اظهار داشت: علاوه بر این موارد، دو سوپرمارکت دیگر نیز به علت نقض قوانین و رعایت‌نکردن اصول بهداشتی پلمب شدند.

به گفته مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت خوزستان برخورد با واحد‌های متخلّف با هدف پیشگیری از تهدید سلامت شهروندان انجام می‌شود و این نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

اورامن با تاکید بر نقش مردم در گزارش تخلفات بهداشتی از شهروندان درخواست کرد؛ هرگونه مشاهده تخلّف بهداشتی را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی توسط اصناف فعال در زنجیره تولید، نگهداری و توزیع مواد غذایی خاطرنشان کرد: رعایت نکات بهداشتی در این واحد‌ها نقشی اساسی در پیشگیری از بروز بیماری‌های منتقله از طریق آب و مواد غذایی دارد و هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند سلامت تعداد زیادی از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.