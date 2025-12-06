پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی از افتتاح فرودگاه داراب در دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عسکری در بازدید امیران معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه شهدای داراب گفت: با توجه به پیگیریهایی که انجام شد و همچنین اهتمام و پیگیریهای ویژه وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور و تخصیص اعتبارات، این طرح در آستانه بهرهبرداری است.
او ادامه داد: تاکید ما این است که این کار عملیاتی شود و امیدواریم سرمایه گذارانی که علاقمند هستند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هم در بازدید از روند اجرای طرح فرودگاه داراب گفت: در تمام بخشها، به ویژه در فرودگاههای نیمهتمام، با جدیت پیگیر تکمیل زیرساختها هستیم تا هرچه سریعتر آماده بهرهبرداری شوند.
محمد امیران افزود: این طرح هم اینک با پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۹۰ درصدی در بخشهای مختلف، در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و با پیگیری مستمر و مداوم، تلاش میشود با تکمیل زیرساختها در موعد مقرر آماده بهرهبرداری شود.