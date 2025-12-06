هوشمندسازی در اولویت بخش توزیع برق کشور
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: هوشمندسازی اولویت نخست بخش توزیع برق است و شرکت توانیر برای تامین به موقع کنتورها و سرعت بخشی به اجرای طرح ملی جهش نصب کنتورهای هوشمند در کشور پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ به نقل از توانیر، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر در نشست هفتگی مدیران عامل شرکتهای توزیع نیرو با موضوع مدیریت اوج بار ۱۴۰۵ که از طریق ارتباط برخط در توانیر برگزار شد، بااشاره به اینکه طرح ملی جهش در نصب کنتورهای هوشمند مهمترین پروژه بخش توزیع برق است گفت: پیگیریها برای اخذ مجوزهای لازم جهت تامین به موقع کنتورها و سرعت بخشی به روند اجرای طرح، در حال انجام است و شرکتهای توزیع برق باید با تنظیم سیستمهای محدودساز برای زمستان پیشرو، گزارش عملکرد این حوزه را جهت اطمینان از عملکرد کنتورهای هوشمند و کنترل لیمیترها، ارسال کنند.
ذبیحی با بیان اینکه از ابتدای دی ماه مبنای عملکرد شرکتهای توزیع، ایجاد سابقه در سامانههای MDM است که به عنوان عملکرد شرکتها لحاظ میشود، گفت: میتوان به کمک آن از دقت و درستی گزارشها اطمینان حاصل کرد. لازم است شرکتها در مدت باقیمانده، مشکلاتی که ممکن است برای ایجاد سابقه و ارتباط گیری وجود داشته باشد را برطرف کنند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: از هفته آینده نمودار عملکرد شرکتهای توزیع از طریق یک داشبورد ویژه در اختیار مقام عالی وزارت همچنین مدیرعامل شرکت توانیر قرار میگیرد و در صورتیکه شرکتهای توزیع برای تامین کنتور با مشکلاتی مواجه هستند، مراتب را بهطور مستند اعلام کنند.
وی در پایان از آغاز مرحله سوم هوشمندسازی با ۵ میلیون کنتور هوشمند و از امکان افزایش سهمیه، بنا بر اعلام نیاز شرکتهای توزیع خبر داد.
در این نشست، حامد احمدی مدیرکل هوشمندسازی و فنآوریهای نوین توانیر نیز با اشاره به ابلاغ مرحله دوم مناقصات در آبان امسال، به ابلاغ مرحله سوم خرید کنتورهای هوشمند برای ۵ میلیون دستگاه کنتور در روز گذشته اشاره و تاکید کرد: گزارشهای پیشرفت شرکتهای توزیع در این حوزه از طریق سامانه، رصد میشود.
اجرای ۳ برابر عملکرد ۱۴۰۳ در ۴۵ روز
عبدالرضا حسینیمهر مجری پروژههای هوشمندسازی توزیع شرکت توانیر، از جایگزینی ۲۹۵ هزار دستگاه کنتور هوشمند طی سال گذشته خبر داد که معادل ۳۴.۲ درصد هدف تعیین شده طی ۴۵ روز از اجرای طرح ملی جهش نصب کنتورهای هوشمند در سال جاری است و شرکتهای توزیع غرب مازندران و خراسان شمالی با بیش از صد درصد عملکرد این حوزه، در صدر قرار دارند.
اقبال ۱۶ میلیون مشترک به نصب سامانه "برق من"
علیرضا سلطانی راد مجری توسعه دولت الکترونیک توزیع برق تهران بزرگ در این نشست بیان کرد: تاکنون ۱۶ میلیون از ۴۲ میلیون مشترک برق برای نصب این سامانه از سال ۱۳۹۹ اقدام کرده اند که از این تعداد ۱۲ میلیون مشترک با استفاده از گوشی همراه به سامانه دسترسی دارند و بیشترین نصب به میزان ۳۹ درصد و تعداد ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار مشترک، به تهران بزرگ و کمترین میزان به اردبیل و خراسان شمالی اختصاص دارد.