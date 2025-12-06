فرماندار ماکو گفت: ماکو به قطب نوظهور تولیدات دامی و باغی شمال‌غرب کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تاج‌فر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولیدی ماکو، کشاورزی را یکی از ستون‌های اصلی توسعه این منطقه دانست و افزود: وجود ۲۰۲ هزار رأس دام سبک، ۱۵ هزار رأس دام سنگین، بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، پنج واحد پرورش ماهیان سردآبی، هفت واحد مرغداری و ۱۴ واحد دامداری صنعتی و نیمه‌صنعتی ماکو را به یکی از قطب‌های بالقوه تولید محصولات دامی، باغی و گلخانه‌ای در شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.

فرماندار ماکو تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه آب و کشاورزی را از اولویت‌های اصلی توسعه‌ای دانست و از طرح‌هایی نظیر پایاب سد شهید قنبری، تکمیل کانال‌های جوی‌آرخری و هندور، توسعه گلخانه‌ها، مرمت قنوات و اجرای پروژه‌های انتقال و ذخیره آب به‌عنوان نیاز‌های فوری بخش تولید یاد کرد.

وی تأکید کرد: حفظ روستاها، تقویت اقتصاد عشایر و جلوگیری از مهاجرت باید محور برنامه‌ریزی‌ها در حوزه کشاورزی و توسعه متوازن منطقه باشد.