هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز و فردا پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پانزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز می‌شود.

برنامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۵ آذر:

آستون ویلا - آرسنال

بورنموث - چلسی

اورتون - ناتینگام فارست

منچسترسیتی - ساندرلند

نیوکاسل یونایتد - برنلی

تاتنهام - برنتفورد

لیدزیونایتد - لیورپول

یک شنبه ۱۶ آذر:

برایتون - وستهام یونایتد

فولام - کریستال پالاس

وولورهمپتون - منچستریونایتد

در جدول تیم آرسنال با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۸، آستون ویلا با ۲۷ و چلسی با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.