پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز و فردا پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پانزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
برنامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۵ آذر:
آستون ویلا - آرسنال
بورنموث - چلسی
اورتون - ناتینگام فارست
منچسترسیتی - ساندرلند
نیوکاسل یونایتد - برنلی
تاتنهام - برنتفورد
لیدزیونایتد - لیورپول
یک شنبه ۱۶ آذر:
برایتون - وستهام یونایتد
فولام - کریستال پالاس
وولورهمپتون - منچستریونایتد
در جدول تیم آرسنال با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۸، آستون ویلا با ۲۷ و چلسی با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.