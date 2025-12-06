به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل روز دوشنبه جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود و پدیده غالب وقوع پدیده مه رقیق یا غبار صبحگاهی (بویژه در مناطق جنوبی و ساحلی) و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: از اواخر روز یکشنبه سامانه بارشی استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد‌های متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط، کاهش دما و وقوع پدیه مه پس از بارندگی خواهد شد.

وی ادامه داد: طی روز چهارشنبه با توجه به شدت بارندگی، آبگرفتگی معابر شهری در اغلب نقاط استان، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۸.۶ و ایذه با دمای ۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۲۶.۴ و ۱۱.۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.