ثبتنام قطعی کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه زمان انتخاب کاروانهای حج در این استان از ساعت ۱۰ صبح پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده است گفت : این ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه بیستودوم آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
قدرتالله چتری افزود: افرادی که در زمان مقرر موفق به ثبتنام نشوند، میتوانند در مرحله بعدی که روز هفدهم آذرماه برنامهریزی شده، نسبت به انتخاب کاروان خود اقدام کنند
به گفته وی ، تمام افرادی که قبلا از طریق سامانه My.haj.ir مراحل پیشثبتنام و واریز وجه را انجام دادهاند، در فهرست واجدان شرایط قرار دارند و امکان انتخاب کاروان برای آنان فراهم خواهد بود.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان افزود: همچنین کسانی که در کاروانهای حج سال ۱۳۹۹ ثبتنام کرده و پرداختهای لازم را انجام دادهاند و تاکنون انصراف ندادهاند، همچنان مشمول اعزام هستند و میتوانند فرآیند جدید را دنبال کنند.
وی تصریح کرد: ثبتنام کاروانها بهصورت غیرحضوری و از طریق نشانی اینترنتی My.haj.ir انجام میشود و داوطلبان باید پس از انتخاب کاروان، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به دفتر مدیر کاروان مراجعه کرده و مدارک و معاینات لازم را ارائه دهند.
چتری افزود: تحویل مدارک تکمیلی مانند گذرنامه معتبر و عکس، پس از قطعیشدن ثبتنام و مطابق اعلام مدیر کاروان خواهد بود و اطلاعرسانی لازم در این زمینه صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: هزینه نهایی سفر بر اساس نرخهای ریالی و ارزی و با توجه به نوع و گروه قیمتی کاروانها محاسبه شده و زائران از زمان انتخاب میتوانند این هزینهها را مشاهده و بررسی کنند.
مدیر کل حج و زیارت استان تأکید کرد: گذرنامه متقاضیان میبایست حداقل تا تاریخ سیام آبانماه ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد و از زائران خواسته شده نسبت به کنترل این موضوع در زمان ثبتنام دقت کافی داشته باشند.
وی گفت: قطعیشدن ثبتنام فقط زمانی معتبر است که مدارک در موعد مقرر به مدیر کاروان تحویل شود؛ در غیر این صورت رزرو اولیه حذف خواهد شد و ظرفیت مربوطه در اختیار سایر افراد قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: برای گروههایی که تمایل دارند در کنار یکدیگر و در یک کاروان اعزام شوند، امکان تشکیل گروه در سامانه پنجره واحد فراهم شده، اما هر فرد باید شخصاً هزینههای مربوط به خود را پرداخت کند.
چتری گفت: انتخاب کاروان منوط به تطابق اطلاعات ثبتشده با دادههای مرحله پیشثبتنام شامل استان، شهرستان محل اعزام و مذهب است و عدم تطابق، امکان ثبتنام در کاروان را مختل میکند.
مدیرکل حج و زیارت استان افزود: پس از نهاییشدن ثبتنام، رسید مربوطه باید از مدیر کاروان دریافت و با دقت مطالعه و سپس تا پایان مراحل اعزام نزد متقاضی نگهداری شود.
چتری گفت: چنانچه فردی پس از ثبتنام قطعی در زمانهای اعلامشده برای تکمیل سایر مراحل مراجعه نکند، انصراف وی به صورت سیستمی ثبت شده و برای نامنویسی مجدد باید از ظرفیتهای دیگر استفاده کند.
وی افزود: با توجه به ضوابط اسکان حجاج در عربستان، میانگین فضای اسکان در مدینه و مکه حدود چهار متر مربع برای هر نفر و حداکثر چهار نفر در یک اتاق تعیین شده و سازمان حج و زیارت موظف به رعایت این استانداردهاست.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در پایان تأکید کرد: تفاوت هزینه کاروانها متأثر از موقعیت محل اسکان در دو شهر مکه و مدینه و نوع کاروانهاست و به دلیل محدودیت در جابهجایی، لازم است زائران در زمان انتخاب کاروان، دقت کافی داشته باشند.
قرار است ۸ کاروان از استان سمنان با ظرفیت ۱۲۰۰ نفر به حج تمتع ۱۴۰۵ اعزام شوند.