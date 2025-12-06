پخش زنده
مناطق نفتخیز جنوب توانست در نیمه نخست امسال بیش از ۸۵ درصد از برنامه تعمیرات اساسی خود را محقق کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفتخیز جنوب شامل ۱۶۱۶ دستورکار با ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای تعمیراتی سالهای اخیر، حجم عملیات آن سه برابر برنامههای عادی برآورد میشود.
امید کیانی، مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشینآلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: در هشت ماهه امسال حدود ۸۸ درصد دستورکارهای قابل ترخیص دارای پیمانکار یا برنامه خوداجرایی بوده و عملکرد مجموعه نسبت به پارسال ۷ درصد افزایش یافته است.
امسال با انجام ۳۵۲ دستورکار بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۳، حجم عملیات بهطور چشمگیری افزایش یافته و بخش تجهیزات فرآورشی با تحقق ۹۶.۵ درصد برنامه و تعمیر ۳۵۸ تجهیز بزرگ، عملکرد قابلتوجهی داشته است.