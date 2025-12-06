حداکثر زمان پاسخگویی در ادارات سه روز است و در صورت تاخیر بیش از این مدت، برخورد قهری با دستگاه مربوط انجام خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد گفت: تاکید ما بر ضرورت پاسخگویی سریع دستگاه‌های اجرایی نسبت به مکاتبات اداری است.

غلامحسین مظفری افزود: پیگیری جدی مصوبات این شورا ضروری است، تصویب یک موضوع تنها ۱۰ درصد مسیر است و تحقق کامل آن نیازمند پیگیری مستمر از سوی مسئولان دستگاه‌ ها است.

وی ضمن گلایه از برخی ناهماهنگی‌ ها میان دستگاه‌ های اجرایی، ادامه داد: نباید موضوعات ساده اجرایی در استان به مرحله اخذ مصوبه از شورای تامین برسند، همکاری و هماهنگی دستگاه‌ ها در حل مسائل استان ضروری است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای مصوبه جدید دولت درباره صدور مجوز واردات کالا‌های اساسی توسط استان‌ های مرزی، گفت: این مصوبه چهار ماهه باید هرچه سریع‌ تر عملیاتی شود تا استان بتواند از این فرصت بهره‌ برداری کند.

مظفری در ادامه سخنان خود بر اهمیت نتایج برگزاری اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد تاکید کرد و افزود: این نشست که به نحو مطلوب برگزار شد، دستاورد‌های ارزشمندی برای استان به همراه داشته است.

وی ادامه داد: هرچه فضای مشهد و خراسان رضوی به سمت بین‌ المللی شدن پیش رود، این استان به عنوان منطقه‌ ای جایگزین برای تهران بیشتر مطرح خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: حضور شرکت‌کنندگان این اجلاس در مشهد از جنبه‌ های مختلف ارزشمند بود و آنان این شهر را جذاب و دارای ظرفیت‌ های بالا دانستند.

مظفری به سفر‌های اخیر هیئت اقتصادی استان به کشور‌ های آسیایی اشاره کرد و افزود: در سفر به استانبول، طرف‌ های ترک آمادگی خود را برای ایجاد شهرک صنعتی در مشهد اعلام کردند و همچنین سفر به هرات و کابل آورده‌ های ارزشمندی برای استان به همراه داشت که باید در افزایش صادرات خراسان رضوی به افغانستان تا یک و نیم تا ۲ برابر نمود یابد.

وی با اشاره به اهمیت توازن تجاری با افغانستان اضافه کرد: افغانستان مهم‌ ترین شریک تجاری استان است و باید توازن بین صادرات و واردات حفظ شود.

استاندار خراسان رضوی به مساله آلایندگی کشف‌ رود پرداخت و گفت: در موضوع کشف‌ رود، علاوه بر رفع آلایندگی، توجه به ظرفیت‌ های فوق‌ العاده این رود برای توسعه استان باید در اولویت قرار گیرد.