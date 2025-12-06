زنگ هشدار فرسایش خاک در دشت قزوین
مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی در مراسم روز جهانی خاک با شعار خاکهای سالم برای شهرهای سالم، درباره فرسایش و شوری خاک دشت قزوین هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار در این مراسم، خاک را در باورهای دینی و ملی «اصل وجود» دانست و حفاظت از آن را تکلیف الهی، دینی و ملی بر دوش همه مردم عنوان کرد.
وی هشدار داد ادامه روند فرسایش، آینده تولید و امنیت غذایی را تهدید میکند و در آینده نزدیک توان کشاورزی از دست خواهد رفت.
صفیخانی کشاورزان را قهرمانان حفظ خاک خواند و نقش پژوهشگران، سیاستگذاران و رسانهها را در این زمینه جدی دانست.
او با اشاره به سابقه هزار ساله کشاورزی در دشت قزوین گفت: امروز زنگ هشدار به صدا درآمده و این دشت با خطر شوری و فرسایش روبهروست.
هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه آب و خاک، هم با انتقاد از رویکردهای موجود گفت: برآوردها نشان میدهد تنها حدود ۲ هزار متر مربع زمین کشاورزی به ازای هر فرد وجود دارد.
او افزود: اراضی مرغوب محدود است و چالشهایی، چون فقر خاک، تغییر کاربری و وضعیت نامطلوب کربن آلی وجود دارد.
اسدی رحمانی تأکید کرد برای اجرای خاکورزی حفاظتی طی پنج سال آینده به ۱۸۰ همت اعتبار نیاز است و بدون آن موفقیت حاصل نخواهد شد.