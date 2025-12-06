پخش زنده
برای نوسازی تاکسیهای پیکان در شهر اراک تسهیلات پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری کلانشهر اراک در اطلاعیه ای اعلام کرد: به مالکان تاکسیهای پیکان در شهر اراک تسهیلات نوسازی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به این عزیزان تعلق میگیرد.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به اداره تاکسیرانی شهر اراک مراجعه نمایند.
مهلت ثبتنام تنها تا پایان روز ۱۸ آذر ماه سال جاری میباشد. پس از این تاریخ، امکان ثبت درخواست وجود نخواهد داشت.