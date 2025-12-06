اقدام بی سابقه فیفا در دادن جایزه ساختگی موسوم به جایزه صلح فیفا به ترامپ وانجام بخشی از قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی توسط ترامپ، با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، حضور و مشارکت بی سابقه رئیس جمهور آمریکا در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال باعث شده است که نقاب از چهره سیاسی جام جهانی فوتبال بیافتد و این بارهم ترامپ باعث شد هویت واقعی بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا نمایان شود و مشخص شود که رویدادی عمیقا سیاسی با چهره ای کاملا ورزشی است، زمانی که او شخصا و به عنوان رئیس جمهور آمریکا، در اقدامی بی سابقه، مرحله ای از قرعه کشی گروه بندی جام جهانی را انجام داد.

قبل از آن هم به ترامپ جایزه صلح فیفا داده شد، جایزه ای که اساسا برای جبران ناکامی های مکرر ترامپ در دریافت جایزه صلح نوبل ساخته و به او داده شد و او خودش با ذوق زدگی به گردن خود آویخت.

رئیس فیفا هم در این مراسم، کاملا بی ربط با جام جهانی فوتبال، از توافق صلح مورد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به توافق ابراهیم و نقش موهوم ترامپ در ایجاد صلح تمجید کرد. چنین وضعیتی، با انتقادهای زیادی روبرو شد.

مجری شبکه تلویزیونی سی تی وی کانادا در این باره گفت: شعار اصلی فیفا این است که فوتبال جهان را متحد می کند. اما ممنوعیت سفر اتباع کشورهای مختلف به آمریکا که از میان آنها دو کشور هاییتی و ایران به جام جهانی راه یافته اند، با این ادعا کاملا تناقض دارد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در چند یادداشت انتقادی، سیاسی بودن جام جهانی فوتبال را به باد انتقاد گرفت، از جمله با این عنوان که "جام جهانی، همیشه با سیاست گره خورده است" و مطلبی دیگر با این عنوان " مسخرگی قرعه‌کشی جام جهانی با آمدن ترامپ به اوج خود رسید".

آلن مک داگل کارشناس ورزشی در این باره گفت: بین شعار فیفا و واقعیت این مسابقات، فاصله زیادی وجود دارد و لحظات بسیار تفرقه انگیزی را در جهان ایجاد کرده است. ممنوعیت سفر از کشورهایی مانند ایران در این جام جهانی فوتبال، قطعا نشانه و نتیجه سایه سنگین سیاست بر روی این مسابقات و برخلاف همه ادعاهای اینفانتینو است. اعطای جایزه ساختگی صلح فیفا به رئیس جمهور کشور میزبان هم، یک اقدام بی شرمانه و فرست طلبانه سیاسی است.

نشریه آمریکایی ژاکوبین هم در گزارشی نوشت: جام جهانی نباید اسباب‌بازی ترامپ باشد. جایزه صلح تازه اعلام شده فیفا برای دونالد ترامپ، اقدامی بزدلانه برای ارضای غرور اوست. به نظر می رسد جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از بدترین موارد تسلیم شدن ورزش در برابر سیاست است.