ایران و روسیه در پایان پنجمین نشست کارگروه مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند همکاری در حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری امضا کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ پنجمین نشست کارگروه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزبانی مسکو با امضاء سند همکاری در راستای توسعه مناسبات دو کشور در حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری پایان یافت.

این سند به امضاء «میثم عابدی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در امور فناوری و نوآوری و «الکساندر شویتووف» معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه رسید.

این تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند، بلاک‌چین و فینتک، نظارت و کنترل، پارک‌های فناوری و نیز تقویت مناسبات بخش‌های خصوصی امضا شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از امضای این تفاهم‌نامه که در محل وزارت توسعه دیجیتال روسیه در مسکو صورت گرفت، در جمع خبرنگاران گفت: ایران و روسیه با امضای این تفاهم‌نامه بر عزم خود برای توسعه همکاری‌ها در سطح دولتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کردند.

عابدی گفت: همکاری دولت‌های ایران و روسیه در عرصه‌هایی همچون ترانزیت داده، دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌ها و تجارب طرفین از موضوعات این تفاهم‌نامه است.

وی با اشاره به توسعه ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که پژوهش‌ها و طرح‌های عملی مرتبط با آن در روسیه و ایران در حال پیگیری است، از این موضوع به عنوان دیگر موضوع مورد تأکید در تفاهم‌نامه همکاری دو کشور یاد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری پنجمین دوره کارگروه همکاری‌های مشترک ایران و روسیه گفت: می‌توان گفت که شناخت طرفین از ظرفیت‌های همدیگر روز به روز بیشتر می‌شود و نقاط مشترک همکاری علاوه بر کسب‌وکار‌ها در بخش دولتی نیز شکل گرفته است و طرفین علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های طرف مقابل هستند.

عابدی ابراز امیدواری کرد که در نتیجه همکاری‌های دو جانبه، طرفین محصولات با کیفیت‌تر و خدمات بهتر به کشور‌های خود عرضه کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات رو در رو شرکت‌های ایرانی و روسی گفت: انتظار می‌رود که در سطوح کسب‌وکار‌ها نیز همکاری‌های جدی و جدیدی بین شرکت‌ها شکل گیرد و دو ملت از منافع آن بهره‌مند شوند.

«الکساندر شویتووف» معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه نیز ضمن استقبال از پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: اکوسیستم شکوفا شده و علاقمندیم از پیشنهادات و راه حل‌های ایران استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: در نشست روز جاری، شرکت‌های دو کشور با یکدیگر بیشتر آشنا شدند و می‌توان گفت که همکاری‌های دو کشور در مسیر خوبی جلو می‌رود.

این مقام روس خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در کارگروه همکاری‌های مشترک دو کشور، مناسبات دو دولت و نیز شرکت‌های دو کشور در زمینه مخابرات و ارتباطات توسعه روزافزونی خواهد یافت.