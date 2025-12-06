آیین های بزرگداشت یاد و خاطره شهدا در سمنان ، شاهرود و دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در سمنان ، آیین لاله های زهرایی ویژه بزرگداشت شهیدان یک خانواده که از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۵ در جبهه‌های مختلف از کردستان تا حلب جان خود را در راه دفاع از اسلام و میهن نثار کردند، گرامی داشته شد.

یادواره شهدای مدافع حرم، شهید راه قدس و شهید گمنام گروه پدافند هوایی ۱۰ محرم شاهرود با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در مسجد باب الحوائج حضرت ابوالفضل (ع) شاهرود برگزار شد.

یادواره ۲۷ شهید محله معصوم‌زاده دامغان نیز با گرامیداشت شهدای دوران دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه برگزار شد.