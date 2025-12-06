پخش زنده
امروز: -
فرماندار آغاجاری از تسریع اجرای طرح ساخت جاده جدید آغاجاری به بهبهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی اظهار داشت: با افزایش تعداد ماشین آلات راهسازی و فعالسازی تمام جبهههای کاری توسط پیمانکار طرح احداث جاده جدید آغاجاری به بهبهان، عملیات اجرایی این پروژه با سرعت بالایی انجام میشود.
وی افزود: پیگیریهای لازم جهت تداوم عملیات اجرایی احداث این جاده مواصلاتی بدون توقف، در حال انجام است.
مشایخی در پایان از پیگیریها و تلاشهای استانی و ملی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص پروژه طرح قدردانی کرد.
گفتنی است جاده جدید آغاجاری به بهبهان (از سمت شهر آغاجاری) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در حال ساخت است.