به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی اظهار داشت: با افزایش تعداد ماشین آلات راهسازی و فعالسازی تمام جبهه‌های کاری توسط پیمانکار طرح احداث جاده جدید آغاجاری به بهبهان، عملیات اجرایی این پروژه با سرعت بالایی انجام می‌شود.

وی افزود: پیگیری‌های لازم جهت تداوم عملیات اجرایی احداث این جاده مواصلاتی بدون توقف، در حال انجام است.

مشایخی در پایان از پیگیری‌ها و تلاش‌های استانی و ملی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص پروژه طرح قدردانی کرد.

گفتنی است جاده جدید آغاجاری به بهبهان (از سمت شهر آغاجاری) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در حال ساخت است.