به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته سیزدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز شد.

در اولین بازی هفته تیم قعرنشین ماینتس در خانه با یک گل مغلوب تیم بوروسیا مونشن گلادباخ شد. تیم مونشن گلادباخ با ۱۶ امتیاز به رده نهم جهش کرد و تیم ماینتس با ۶ امتیاز هجدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۵ آذر:

آگزبورگ - بایرلورکوزن

اف ث کلن - سن پائولی

هایدن هایم - فرایبورگ

اشتوتگارت - بایرن مونیخ

وولفسبورگ - اونیون برلین

ار بی لایپزیش - آینتراخت فرانکفورت

یک شنبه ۱۶ آذر:

هامبورگ - وردربرمن

بوروسیا دورتموند - هوفنهایم

در جدول بایرن مونیخ با ۳۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۶، بوروسیا دورتموند با ۲۵ و بایرلورکوزن با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.