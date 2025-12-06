پخش زنده
شهردار زنجان گفت: روند اجرای طرح های بازآفرینی شهری و توسعه فضاهای سبز در شهر با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی با جدیت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ منصور سلطانمحمدی با اشاره به اقدامات صورتگرفته طی سالهای اخیر گفت: با استفاده از منابع داخلی شهرداری، طرح های مهمی همچون بازگشایی محور بهشتی در یکی از مناطق هدف بازآفرینی، احداث بوستان شهری و جابجایی کوی خانگی که بخشی از آن در منطقه فلسطین قرار دارد در حال اجراست.
شهردار زنجان افزود: در حوزه بازار زنجان نیز طرح های متعددی تعریف شده که تکمیل آنها به حمایت و همراهی دولت نیاز دارد. بسیاری از پروندههای مرتبط در شورای عالی مطرح و بررسی شده و با دستور مسئولان، بخش قابل توجهی از مشکلات پیشین برطرف شده است.
سلطانمحمدی یکی از طرحهای شاخص شهر که با اعتباری معادل یک همت آغاز شده، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و فاز نخست آن تا ۲۰ آذر ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تأکید کرد: برای تکمیل و توسعه این طرح در مراحل بعدی، نیازمند حمایتهای بیشتر هستیم.
شهردار زنجان با بیان اینکه طرح های مشارکتی در اولویت قرار گرفتهاند، گفت: شهرداری آمادگی دارد به عنوان پیشران طرحهای شهری، همکاری ویژهای با سایر نهادها و سازمانها داشته باشد تا روند توسعه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی اظهار امیدواری کرد: با تداوم همکاری دولت و دستگاههای مرتبط، مسیر توسعه شهری و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.