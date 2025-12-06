مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: با مشارکت خیر نیک‌اندیش، حاج اکبر ابراهیمی، عملیات آبرسانی به ۱۰ هزار ۵۵۲ نفر از روستانشینان استان با موفقیت انجام شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امیر فاطمی گفت: در این طرح، ۲۱ هزار و ۸۵۰ متر انواع لوله در اقطار مختلف تأمین و اجرا شد که نقش اساسی در توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستایی داشت.

وی افزود: در کنار اجرای خطوط انتقال، ۴ مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب نیز اهدا شد تا پایداری شبکه و پشتیبانی مطمئن از تأمین آب شرب روستایی تضمین شود.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی تأکید کرد: آبفا با جدیت مسیر توسعه و ارتقای خدمات‌رسانی را ادامه خواهد داد و دست یاری خیران و نهاد‌های مردمی را برای مشارکت در طرح‌های آبرسانی به گرمی می‌فشارد.