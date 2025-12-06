پخش زنده
تیم والیبال دختران ایران در رقابتهای قهرمانی دانش آموزان جهان، اوگاندا ۲ را از پیش رو برداشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان جهان در شانگلو چین، تیم دختران ایران صبح امروز به وقت تهران، پس از برتری مقابل هند ۱ در دومین بازی گروهی خود مقابل اوگاندا ۲ به پیروزی رسید.
دختران والیبالیست ایران در این دیدار با وجود فاصله کم میان دو دیدار با ارائه یک بازی برتر موفق به تکرار پیروزی دو بر صفر بازی اول خود شدند و مقتدرانه صدرنشین گروه خود شدند.
در رقابتهای دور گروهی دانشآموزان جهان برنده در صورت پیروزی دو دست از سه دست مشخص میشود.
تیم دختران دانشآموز ایران فردا یکشنبه در سومین بازی دور گروهی خود به مصاف بلغارستان میروند.