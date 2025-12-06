وزیر میراث‌فرهنگی در سفری یک‌روزه به استان مرکزی وارد خمین شد؛ سفری که با ادای احترام به مقام شامخ شهدا آغاز و با برنامه‌ای فشرده از بازدید‌های میدانی، حضور در هفته فرهنگی «بر آستان آفتاب» و پیگیری طرح‌های میراث‌فرهنگی در خمین و اراک دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری از بیت تاریخی امام خمینی (ره) دیدن می‌کند تا از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری، روند مرمت و ظرفیت‌های گردشگری این مکان ارزشمند قرار گیرد.

حضور در آیین هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» محور این سفر اعلام شده است؛ رویدادی که با هدف بزرگداشت نقش فرهنگی و تاریخی خمین در شکل‌گیری جریان‌های فکری و اجتماعی معاصر ایران برگزار می‌شود و بستری برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی میراث‌ملموس و ناملموس منطقه و تقویت جریان گردشگری داخلی به شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه این سفر، وارد اراک خواهد شد و از طرح بزرگ موزه مرکزی و موزه صنایع‌دستی در قلعه حاج‌وکیل بازدید می‌کند؛ طرحی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان در حوزه موزه‌داری و اقتصاد فرهنگ شناخته می‌شود. همچنین قرار است در جریان این بازدید، چند اثر جدید صنایع‌دستی رونمایی شود.

صالحی‌امیری همچنین قرار است از بازار تاریخی اراک و عمارت محسنی دیدن کند. حضور وی در جلسه شورای اداری استان مرکزی نیز آخرین بخش این سفر است.