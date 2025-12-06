در بخش خبری صبحدم اعلام شد
مصرف بیش از ۲ میلیارد متر مکعب گاز در کردستان
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ مترمکعب گاز در استان مصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فعله گری افزود: بیشترین افزایش در بخش نیروگاهی بوده که با رشد ۱۳.۵ درصدی همراه بوده است.
وی با اشاره به مصرف ۸۰ درصد مصرف گاز در بخش گرمایشی بر لزوم مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال تاکید کرد.
کاهش دما موجب افزایش مصرف گاز در بخش خانگی میشود، تأمین پایدار این منبع حیاتی نیازمند برنامهریزی دقیق، صرفهجویی هوشمندانه و همکاری همه جانبه مردم و دستگاههای مسئول است.