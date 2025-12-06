به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول واحد زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر با بیان اینکه چغندرقند اردیبهشت ماه کشت می‌شود و از نیمه مهر تا پایان آذر محصول برداشت آن ادامه داردگفت: متوسط برداشت چغندر قند از هر هکتار ۶۵ تُن است و پیش بینی می‌شود

امسال حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تن محصول برداشت شود.

حمیدرضا چیانی افزود: چغندرقند از جمله محصولات کشاورزی است که به میزان ۲۵۰ هکتار در الگوی کشت شهرستان قرار دارد.

وی با اشاره به قراردادی و تضمینی بودن خرید چغندرقند از کشاورزان گفت: چغندرقند به دلیل داشتن ریشه عمیق، نسبت به خشکسالی و تنش آبی و سرمازدگی مقاوم است و همچنین در تناوب با غلات موجب افزایش و بهبود عملکرد گندم و جو می‌شود.

مسئول واحد زراعت جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهربا توصیه به کشاورزان در کشت چغندرقند به جای برخی محصولاتی که در الگوی کشت شهرستان نیستند افزود: اقلیم کوهستانی و خنک و همچنین برخورداری از خاک مناسب شهرستان فریدونشهر، موجب شده است تا چغندر قند کشت شده در این شهرستان دارای عیار قند بین ۱۷ تا ۲۴ درصد باشد.

چغندر قند یکی از محصولات صنعتی بسیار مهم است که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه کارخانه‌های قند دارد و تفاله آن نیز برای تولید خوراک دام استفاده می‌شود.