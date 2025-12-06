پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد : با توجه به نتایج تعطیلات پیشگیرانه و ادامه نظارتها، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز فعالیت مراکز آموزشی را تصمیمی منطقی میداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره فعالیت مراکز آموزشی در هفته پیشرو در اطلاعیه ای اعلام کرد :
مطابق دستورالعملهای ملی و توصیههای سازمان جهانی بهداشت، تعطیلی مدارس تنها زمانی اعمال میشود که حداقل ۲۰ درصد دانشآموزان و معلمان یک مدرسه به علت عفونتهای تنفسی شایع فصل مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا دچار غیبت شوند. در چنین شرایطی، مدرسه به مدت پنج روز ـ معادل دوره کمون بیماری ـ تعطیل خواهد بود.
در هفته گذشته، اگرچه بسیاری از مدارس استان در این شرایط قرار نداشتند، اما با پیشنهاد دانشگاه و تصمیم مدیران استانی، تعطیلی پیشگیرانه اجرا شد تا روند انتقال بیماری کنترل شود. با احتساب پنجشنبه و جمعه گذشته و روزهای تعطیلی این هفته، مجموع زمان تعطیلی به ۹ روز رسیده که تقریباً دو برابر دوره کمون بیماری است.
بررسیها نیز نشان میدهد بیشتر مبتلایان به آنفلوانزا پیش از تعطیلات علائم بیماری را داشتهاند و انتظار میرود آثار مثبت این تعطیلات در هفته جاری مشاهده شود.
در این اطلاعیه همچنین یادآوری میگردد که کلاسهای خصوصی و تجمعات عمومی مانند مراسم عزا و عروسی تعطیل نبودند و رعایت ناقص مواردی مانند عدم استفاده از ماسک و فاصلهگذاری میتواند روند کنترل بیماری را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به نتایج تعطیلات پیشگیرانه و ادامه نظارتها، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز فعالیت مراکز آموزشی در هفته آینده را تصمیمی منطقی میداند.
مراقبتهای لازم توسط آموزشوپرورش و مراقبین سلامت مدارس ادامه خواهد داشت و در صورت افزایش موارد ابتلا، اقدامات لازم اتخاذ میشود.
در مقایسه با استانهای دیگر نیز خوشبختانه در کرمانشاه شاهد رشد ناگهانی و شدید موارد بیماری نبودهایم و روند اپیدمی بهصورت تدریجی در حال طی شدن است. تفاوت تعداد روزهای تعطیلی استان کرمانشاه با برخی استانهای همجوار نیز به همین دلیل بوده است.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید میکند که سلامت مردم، بهویژه دانشآموزان عزیز، همواره در صدر اولویتهای این دانشگاه قرار دارد.