به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دراین مهمانی که با رنگ و بوی علم همراه بود، دانشجویان از برخی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی با ۷۰۰ شرکت فعال در حوزه رفع نیاز‌های فناورانه بازدید کردند و از نزدیک با دستاورد‌های دانشجویی در تولید محصولات دانش بنیان آشنا شدند.

دستیابی به تولید ۹۰ درصد از محصولات پلیمری در زنجیره تامین کشور، بومی سازی پرینتر‌های سه بعدی وتولید محصولی دانش بنیان برای جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه با ایجاد مه غلیظ که دید را به صفر می‌رساند از جمله دستاورد‌های شرکت‌های دانش بنیان در اصفهان بود که تولید این محصولات با مشارکت دانشگاهیان تحقق پیدا کرده بود.

در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان بستر تولید سه هزار محصول فناورانه فراهم شده که ارزآوری بیش از ۶۰ میلیون دلار را به همراه دارد.