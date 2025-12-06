پخش زنده
نشست خبری «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» با حضور قائممقام سازمان بازرسی کل کشور برگزار و جزئیات نخستین دوره این جشنواره، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، تشریح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، موظف شده است جشنوارهای سالانه برای ارزیابی و قدردانی از دستگاههای اجرایی برتر در حوزه شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع برگزار کند.
فرایند اجرای این جشنواره در هشت گام کلیدی طراحی شده است که شامل نهاییسازی شاخصها، طراحی سامانه نرمافزاری، آموزش نمایندگان دستگاهها، بارگذاری مستندات، راستیآزمایی اطلاعات، ارزیابی هوشمندانه، داوری نهایی و تجلیل از برگزیدگان میشود.
هدف اصلی این روند، نهادینهسازی نظام ارزیابی سلامت اداری در دستگاههای اجرایی عنوان شده و قرار است در ادامه، کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه صادر شود.
احمد رحمانیان قائممقام سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ که در محل این سازمان برگزار شد، به تشریح ابعاد اجرایی جشنواره پرداخت و بر نقش آن در ارتقای شفافیت، پیشگیری از فساد و تقویت نظام نظارتی کشور تأکید کرد.
رحمانیان با تأکید بر اهمیت جشنواره گفت: این جشنواره نقش بسیار موثری در افزایش پاسخگویی دولتمردان و حکمرانان نسبت به مردم و نهادهای نظارتی، کاهش فساد، تقویت اعتماد عمومی و در نتیجه حکمرانی خوب را محقق میبخشد.
رحمانیان درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت: مهمترین هدف ما تقویت سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد و تخلفات و جرایم اداری است. به دنبال افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی و حکومتی از طریق بهبود شفافیت و سلامت عملکرد دستگاهها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و شفافیت هستیم. این جشنواره در سال جاری که در حقیقت شروع میشود، اولین و آخرین بار نخواهد بود و در سنوات آینده هم تکرار خواهد شد تا آن مقوله فرهنگسازی که بهش اشاره کردم، به خوبی در جامعه و در کارگزاران محقق شود.
قائممقام سازمان بازرسی، ارتقای فرهنگ نظارت همگانی و مردمیسازی شفافیت را از دیگر اهداف کلیدی جشنواره عنوان کرد و افزود:با برگزاری این جشنواره یکی از اهداف مهم ما ارتقای فرهنگ نظارت همگانی و مردمیسازی شفافیت است؛ یعنی مردم موضوع شفافیت را از دستگاههای حاکمیتی و حکومتی و کارگزاران نظام مطالبه کنند. یکی از اهداف دیگری که ما در این جشنواره دنبال میکردیم و در حقیقت تا حدود زیادی محقق شده است، گردآوری محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه شفافیت و مدیریت تعارض منافع است. پژوهشگران و محققان و کسانی که فعال هستند در این حوزه را در کنار دستگاه اجرایی قرار دادیم، شبکهسازی کردیم، ارتباط برقرار کردیم تا دستگاه اجرایی از یافتههای آنها استفاده کنند.
رحمانیان سپس به یکی از اقدامات کلیدی سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یک گام بلندتری سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته برداشته که در این جشنواره بُعد پیدا کرده و آن تأسیس رصدخانه سلامت اداری با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی است و در قالب ۱۴ تفاهمنامه که با دانشگاههای اصلی و مادر کشور برگزار کرده است در این رصدخانه سلامت اداری موضوعات مختلفی از جمله بحث شفافیت و موقعیتهای تعارض منافع بررسی میشود و به دنبال این هستیم که سلامت اداری به نحو کامل محقق شود.
وی اظهار کرد: در برگزاری این جشنواره ۲۵۴ دستگاه همکاری کردند و یا به عبارت دیگر عملکرد ۲۵۴ دستگاه مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته که از هر سه قوه هستند. این مجموعه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی است و ۹۳ دستگاه استانی که شامل دادگستری کل استانها، شهرداری مراکز استانها و استانداریهاست که مورد ارزیابی و مشارکت قرار گرفتند.