به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اعلام آغاز رسمی ثبت‌نام مرحله اول المپیاد‌های علمی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵گفت: ثبت نام این رویداد مهم علمی از هشتم آذر آغاز شده و تا پایان هجدهم ماه جاری ادامه دارد.

حامد عجبی افزود: پذیرفته‌شدگان مرحله اول نیازی به ثبت‌نام مجدد برای مرحله دوم ندارند و اسامی آنها پس از اعلام نتایج، به‌صورت رسمی از طریق سامانه و مکاتبه اداری به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، المپیاد‌های علمی را فرصتی طلایی برای شناسایی و پرورش نخبگان آینده ایران اسلامی دانست و از دانش‌آموزان مستعد استان دعوت کرد: با شرکت در این المپیادها، استعداد خود را در عرصه‌های علمی کشور به نمایش بگذارند.

وی هزینه ثبت‌نام هر المپیاد را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: دانش آموزان داخل و خارج کشور برای ثبت نام به سامانه my.medu.ir مراجعه کنند.