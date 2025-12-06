دبیر جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت هفته زن خبر داد؛
برگزاری برنامههای هفته زن با شعار بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت
حجت الاسلام خاضع گفت: تجلیل از زنان شهید و ایثارگر، برپایی کرسیهای آزاداندیشی و کارگاههای حجاب از جمله برنامههای گرامیداشت هفته زن در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگبلویه و بویراحمد، جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت هفته زن و روز مادر با حضور مسئولان استانی در دفتر امام جمعه یاسوج برگزار شد. دبیر این جلسه با اشاره به هفته گرامیداشت مقام مادر گفت: در حالی که دشمنان تلاش میکنند جمهوری اسلامی را به نادیده گرفتن جایگاه زنان متهم کنند، روز مادر فرصت مناسبی برای تبیین نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی است. حجتالاسلام خاضع با بیان اینکه زنان در جامعه ما نقشهای ارزندهای همچون مادری و همسری را ایفا میکنند و باید این جایگاه در جامعه تبیین شود افزود: امام خمینی (ره) زنان را مربی اصلی جامعه میدانستند و این نگاه ارزشمند در هیچ جامعهای مشابه ندارد. خاضع با اشاره به تمرکز دشمنان بر ترویج بیحجابی، شعار امسال هفته گرامیداشت روز زن را «بانوی ایرانی، مظهر نجابت؛ الگوی مقاومت» اعلام کرد و خواستار اجرای برنامهها بر اساس این شعار شد. وی افزود: برپایی جشن ولادت حضرت فاطمه (س)، تجلیل از زنان شهید و ایثارگر، کرسیهای آزاداندیشی، برپایی کارگاههای حجاب، آزادی زندانیان زن جرائم غیرعمد، و تکریم زنان موفق در عرصههای مختلف از جمله برنامههای گرامیداشت هفته زن و روز مادر در کهگیلویه و بویراحمد است. نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یاسوج نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل میدهند، گفت: بدون نگاه الهی، حقیقت جایگاه انسان در جامعه قابل درک نیست و در دوران جاهلیت نگاهها به زن تحقیرآمیز بود، اما خداوند با وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) این نگاه را دگرگون کرد. آیتالله حسینی با تأکید بر ارزش والای مقام مادر، افزود: امروز دچار جهلی مدرن با عنوان زن، زندگی، آزادی هستیم بطوریکه بیحجابی بزرگترین آسیب برای زنان و یک خطای آشکار است. وی با بیان اینکه زنان در جمهوری اسلامی هیچ مانعی برای پیشرفت ندارند و در بسیاری عرصهها همپای مردان و حتی جلوتر حرکت کردهاند، اضافه کرد: دستگاهها همه مصوبات جلسه را اجرایی کرده و با برگزاری پویشها و تجلیل از زنان موفق، زمینه تبیین بهتر نقش زن مسلمان ایرانی را فراهم کنند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این جلسه با انتقاد از کاهش نرخ زاد و ولد در استان گفت: در برخی مناطق وضعیت جمعیت نگرانکننده است بهگونهای که در یک روستا تنها سه دانشآموز وجود دارد. فتاح محمدی افزود: استانداری از برنامههای مرتبط با جمعیت و نقش زنان در جامعه حمایت میکند. مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با اشاره به جایگاه والای زن و مادر ، مسئله جمعیت را یکی از چالشهای مهم کشور دانست و گفت: بحران جمعیت بسیار جدی است و در صورت ادامه روند کنونی، ایران با پدیده سالمندی و وابستگی روبهرو خواهد شد. سید شهریار گنجی بر ضرورت همکاری دستگاهها برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد. مشاور امور بانوان استانداری، از پیشبینی برنامههای متنوع در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی خبر داد و گفت: باید نقش و جایگاه زن در جامعه برای دختران تبیین شود. شهلا محمدحسینی دیدار استاندار با مشاوران بانوان، برگزاری رویدادهای جمعیت، مراسم تجلیل از زنان موفق و برپایی جشنهای ویژه روز زن را از برنامههای پیشبینیشده در هفته گرامیداشت هفته زن عنوان کرد.