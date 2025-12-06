۴ شناگر مشهدی شرکت کننده در مسابقات شنای جایزه بزرگ بانوان، به اردوی انتخابی تیم ملی بانوان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌ های آبی گفت: ۱۰ نفر برتر مسابقات شنای جایزه بزرگ بانوان به اولین اردوی تیم ملی شنا بانوان دعوت شدند.

شهرناز ورنوس افزود: زینب قربانی و ملیکا رحیمی طرقی (شهید هاشمی نژاد مشهد)، زهرا صالحی غلامی (ستارگان مشهد)، پونه مهدوی (شهید حججی مشهد)، آرتینا عالمی (پیشتاز تهران)، السا اکبری (ممتازترین البرز)، سودا مسعودی‌ نسب و آرمیتا یوسفی (ستارگان دلفین تهران)، آیدا کیخایی (آوانا گلستان) و نیایش اسکندری (آبتاب شهریار) ملی‌پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی شنای بانوان هستند.

ورنوس ادامه داد: کادر فنی تیم ملی شنا بانوان نیز متشکل از الهام تحقیقی به عنوان سرمربی (مشهد مقدس)، محبوبه شریف مربی و کیمیا احمدی سرپرست تیم است.

وی گفت: فدراسیون درصدد است تیم ملی شنا در یک دوره مسابقات بین‌ المللی با حضور شناگرانی از چند کشور مسلمان به میزبانی ایران شرکت کند.

ورنوس اضافه کرد: اردوی تیم ملی شنا بانوان هم برگزار خواهد شد و زمان آن پس از نهایی شدن، اعلام می‌ شود.