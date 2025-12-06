سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی اعلام کرد: به تازگی بر روی دو سامانه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و در منطقه خراسان رضوی عملیات بارورسازی ابر‌ها انجام شده است و این هفته نیز ۴ پرواز دیگر انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با بیان اینکه یک سامانه بارشی معادل ۱۶ تا ۱۶۰ بمب اتمی که در هیروشیما استفاده شده انرژی دارد، گفت: بارورسازی ابر‌ها به معنی ایجاد بارش نیست بلکه به معنی تشدید بارش است.

محمدمهدی جوادیان زاده افزود: طرح هایی که در ایران اجرایی شده متوسط بین ۱۸ تا ۲۰ درصد باعث افزایش بارش شده است.

سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی درخصوص اقداماتی که در حوزه بارورسازی ابر‌ها انجام شده است، گفت: به تازگی بر روی دو سامانه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و در منطقه خراسان رضوی عملیات بارورسازی ابر‌ها انجام شده است که ارزیابی میزان تاثیرگذاری این عملیات‌ها با پایان فصل عملیاتی مشخص می‌شود.

محمدمهدی جوادیان زاده افزود: همچنین این هفته، ۴ پرواز برای بارورسازی ابر‌ها در منطقه دریاچه ارومیه و حوزه آبریز زاینده رود انجام می‌شود.

سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با بیان اینکه یک سامانه بارور شده فقط ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر امکان جابه‌جایی را دارد، بارورسازی ابر در ایران و بارش در کشور‌های دیگر را رد کرد.

محمدمهدی جوادیان زاده به ضرورت افزایش بودجه در حوزه بارورسازی ابر‌ها اشاره کرد و گفت: بودجه‌ای که سال جاری به این حوزه اختصاص داده شده، ۶۰ میلیارد تومان است درحالی که در انواع ترابری، پرواز همیشه هزینه بالاتری نسبت به سایر حمل و نقل‌ها دارد.

سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی تشریح کرد: به ازای هر هزار مترمکعب بارانی که در نتیجه بارورسازی ابر‌ها حاصل می‌شود، بین ۱۵ تا ۲۲ دلار قیمت تمام شده است و این هزینه در قبال آبی که به دست می‌آید هزینه کمی است. بارورسازی ابر‌ها تابع شرایط محیط زیستی است، زیرا زمانی که با خشکسالی رو به رو هستیم اثر بارورسازی هم کاهش پیدا می‌کند.