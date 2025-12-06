به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ در این نشست از عملیاتی شدن ۷۷ درصد مصوبات این شورا خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۲ مصوبه در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده که با برگزاری ۱۴ جلسه منظم و با همت و پای کار بودن همه مدیران، بخش قابل توجهی از آنها اجرا شده است.

وی با اشاره به موضوع اعتکاف افزود: سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم در ۲۵ مسجد شهرستان در آیین معنوی اعتکاف شرکت کردند و پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد افزایش چشمگیر تعداد معتکفان، به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان باشیم.

امام جمعه ساوجبلاغ همچنین به برگزاری هفته فرهنگی شهر هشتگرد اشاره کرد و گفت: برنامه‌های خوب و ارزشمندی در این هفته اجرا شده که فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری شهر فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام مختاری در بخش دیگری از سخنان خود، طرح ازدواج کم‌هزینه را یکی از برنامه‌های مهم شورای فرهنگ عمومی برشمرد و اظهار داشت: در این طرح، زمینه ازدواج ۳۰۰ جوان فراهم خواهد شد که علاوه بر تأمین جهیزیه، ۷۰ درصد هزینه جشن ازدواج نیز تقبل می‌شود و همچنین وام کم‌بهره و قابل توجهی به زوج‌های جوان اختصاص خواهد یافت.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرزندآوری در جامعه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، لازم است در کنار فرهنگ‌سازی، بستر‌های حمایتی و تسهیلات لازم برای ازدواج آسان و کم‌هزینه نیز فراهم شود تا جوانان با اطمینان خاطر بیشتری وارد زندگی مشترک شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی ساوجبلاغ تمرکز ویژه بر برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی ویژه بانوان را از اولویت‌های مهم شورا دانست و بر تقویت این حوزه تأکید کرد و افزود: رونمایی از این طرح به‌زودی انجام خواهد شد.

در پایان این نشست، از پوستر مسابقه بزرگ «نور بالا ۲» با محوریت نهضت حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه دانش‌آموزان شهرستان ساوجبلاغ رونمایی شد.