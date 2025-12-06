به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان ریگان، از سازش یک پرونده مهم ملکی در شورای حل اختلاف شعبه رحمت‌آباد از توابع شهرستان ریگان خبر داد.

امید سرحدی نژاد، بیان کرد: یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش یکصد میلیارد ریال در دادگاه مطرح شده بود که با هدف صلح و سازش و در راستای کاهش دعاوی، این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد.

وی افزود: با پیگیری مستمر، رایزنی‌های مؤثر و تعیین اوقات رسیدگی توسط اعضای شورای حل اختلاف شعبه رحمت‌آباد، نهایتاً این پرونده سنگین پس از برگزاری جلسات متعدد، با رضایت طرفین منجر به سازش شد.

رئیس دادگستری ریگان ضمن تقدیر از تلاش اعضای شورا، نقش شورای حل اختلاف را در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها، توسعه فرهنگ صلح و اصلاح ذات‌البین و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بسیار مؤثر دانست.