به گزارش خ برگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه صادراتی در استان شد.

وی بر ضرورت ملموس بودن نتایج سفر‌ها و دیدار‌ها تأکید کرد و گفت برای پویایی بیشتر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی باید نقش فعال‌تری ایفا کند.

استاندار در ادامه بر ضرورت توجه و تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت مدیران باید بر عملکرد کارکنان نظارت داشته باشند.

نوذری افزود: مدیران باید خدمتگزار مردم باشند و دیدار‌های مردمی و چهره‌به‌چهره توسط مدیران کل به طور جدی دنبال شود.

مقدمه دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی مرزی است

عباسپور، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اهمیت دیپلماسی مرزی به عنوان مقدمه دیپلماسی اقتصادی، خواستار حل مشکلات پایانه مرزی پرویزخان و مدیریت گره‌های صادراتی به عراق شد.

او بر ضرورت ایجاد وحدت روحیه برای رفع مشکلات صادراتی تأکید کرد.

نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی همچنین انتقال دانش فنی و حضور پیمانکاران ساختمانی ایرانی در عراق را اولویت دانست.

۵۰ درصد صادرات استان به عراق

عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی استان هم با اشاره به سهم ۵۰ درصدی عراق از صادرات استان، حضور پررنگ در بازار‌های کشور‌های همسایه را رویکرد اصلی اتاق دانست و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دفاتر اتاق در اربیل، سلیمانیه و بغداد خبر داد.