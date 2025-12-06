پخش زنده
گذشت از قصاص در سالروز شهادت حضرتامالبنین (س) صحنهای خاطرهانگیز را در زندان گلپایگان ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس زندان گلپایگان گفت: با پیگیریهای زندان گلپایگان و خیران، در روز شهادت حضرتام البنین (س) یکی از مددجویان این زندان بعد از پنج سال با گرفتن رضایت شاکی از قصاص رهایی یافت.
مجتبی نامداری با قدردانی از مشارکت خوب همه خیران و حمایتهای مقامهای قضایی افزود: خیران همواره در خط مقدم کمک به نیازمندان و آزادسازی زندانیان هستند و این اقدام نمونهای روشن از فرهنگ همدلی و نوعدوستی در جامعه است.