نخستین همایش تخصصی استانی نهج‌البلاغه و با دریافت ۲۵۹ اثر در حوزه‌های مختلف، روز پنجشنبه در محل سالن اجتماعات بقیه‌الله الاعظم (عج) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این همایش در پنج طیف هنری و پژوهشی شامل: شعر، نقاشی، فیلم کوتاه، مقاله و سرود میزبان علاقه‌مندان بود.

هدف از برگزاری این همایش آشنایی هر چه بیشتر کارکنان فراجا با نهج البلاغه و رهنمود‌های حضرت علی (ع) است

همایش تخصصی استانی نهج‌البلاغه با حضور کارکنان و خانواده آنها، و محققین و اقشار مختلف مردم در بخش‌های فیلم کوتاه، عکس، داستان، شعر، نقاشی و سرود برگزار شد.

در پایان این همایش، آثار شرکت‌کننده توسط داوران متخصص مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و در مراسمی ویژه، به نفرات برتر در هر پنج بخش، هدایا و جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.