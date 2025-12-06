به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری با بیان اینکه ظرفیت مخزن سد سهند ۱۶۰ میلیون متر مکعب است و ۱۰ میلیون متر مکعب آن حق آبه برای آشامیدن، صنعت و کشاورزی شهرستان چاراویماق است افزود: متاسفانه این حق آبه چندین سال است که اجرا نشده و مقرر شده است آب شرب شهر قره‌آغاج از این سهم و سد سهند تامین شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: آبرسانی به ۸۲ روستای شهرستان هشترود و آب شرب خود شهر هشترود، آب شرب شهر بستان آباد و شهرک‌های صنعتی این شهرستان، آب شرب شهر تیکمه داش و روستا‌های در مسیر شهرستان چاراویماق نیز از سد کلقان تامین خواهد شد.

شهسواری گفت: بر اساس طرح مصوب اولیه، پایاب سد سهند هشترود باید ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی هشترود را در پنج مرحله تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می‌داد.

وی با انتقاد از کاهش تعهدات در اجرای این طرح افزود: با این حال در یک روند غیرقابل قبول، این عدد ابتدا به ۱۰ هزار و۵۰۰ هکتار کاهش یافت؛ موضوعی که نه تنها با اهداف اولیه طرح در تضاد بود، بلکه موجب بروز نارضایتی کشاورزان و بهره‌برداران محلی شد.

وی گفت: اما باز به این مقدار اکتفا نشد و چندین سال پیش این میزان به ۷۵۰۰ هکتار کاهش یافت.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق ادامه داد: مسئله کاهش حق آبه پایاب از وزیر نیرو پیگیری می شود و امیدواریم پس از دستور وزیر نیرو و پیگیری‌های صورت گرفته این رقم به رقم اولیه خود برگردد.