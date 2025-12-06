پخش زنده
۱۲ هکتار از اراضی تملیکی پیرامون دریاچه سد زایندهرود در استان اصفهان رفع تصرف و آزاد سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ گفت: با ابلاغ مراجع مربوط و هماهنگیهای لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زایندهرود آغاز و آزادسازی و رفع تصرف از ۱۲ هکتار از اراضی تملیکی در محدوده روستاهای پهنا و جمالو پیرامون دریاچه سد زایندهرود در استان اصفهان با موفقیت اجرا شد.
احمد رضا صادقی افزود: این عملیات با هماهنگی نیروی انتظامی و حضور نمایندگان واحد حقوقی و کارشناسان فنی در چهار روز کاری با بهرهگیری از دو دستگاه بلدوزر پی در پی ارزیابی، اجرا و تأیید نهایی شد.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای حفاظت از اراضی تملیکی و صیانت از حریم قانونی دریاچه سد زایندهرود صورت گرفته و پیگیریهای لازم برای جلوگیری از هرگونه تصرف مجدد با جدیت ادامه خواهد یافت و تداوم این اقدامات نقش بسزایی در صیانت از منابع آبی و حریم اراضی ملی پیرامون دریاچه سد زایندهرود دارد.
زایندهرود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته است، در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش میرود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان میریزد.