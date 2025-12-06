استاندار کرمان با صدور پیامی مصیبت جانکاه را به اسماعیل سقاب اصفهانی تسلیت و برای وی و خانواده‌اش صبر و آرامش مسئلت کرد

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان متن پیام استاندار کرمان بشرح ذیل است

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

جناب‌آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی

با سلام و احترام

با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت جانکاه درگذشت همسر گرامی‌ و فرزندان دلبندتان در حادثه دلخراش رانندگی را به جناب‌عالی و خانواده محترم‌ صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌شك غم فقدان همسر و فرزندان عزیزتان، اندوهی سترگ و جبران‌ناپذیر است و صبرى عظيم مى‌خواهد؛ اما در برابر تقدیر الهی چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست. اینجانب ضمن ابراز همدردی، از درگاه حضرت حق برای روح پاک هر سه عزیز راحل رحمت ابدی، برای حضرت‌عالی و سایر بازماندگان در تحمل این فقدان سنگین، صبر و آرامش پایدار و برای فرزند دیگرتان سلامتی و شفای عاجل آرزومندم.

امید که الطاف الهی مرهمی بر دل‌ داغدارتان باشد.

محمدعلی طالبی

استاندار کرمان