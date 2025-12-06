پخش زنده
استاندار کرمان با صدور پیامی مصیبت جانکاه را به اسماعیل سقاب اصفهانی تسلیت و برای وی و خانوادهاش صبر و آرامش مسئلت کرد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان متن پیام استاندار کرمان بشرح ذیل است
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»
جنابآقای اسماعیل سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
با سلام و احترام
با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت جانکاه درگذشت همسر گرامی و فرزندان دلبندتان در حادثه دلخراش رانندگی را به جنابعالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض مینمایم.
بیشك غم فقدان همسر و فرزندان عزیزتان، اندوهی سترگ و جبرانناپذیر است و صبرى عظيم مىخواهد؛ اما در برابر تقدیر الهی چارهای جز تسلیم و رضا نیست. اینجانب ضمن ابراز همدردی، از درگاه حضرت حق برای روح پاک هر سه عزیز راحل رحمت ابدی، برای حضرتعالی و سایر بازماندگان در تحمل این فقدان سنگین، صبر و آرامش پایدار و برای فرزند دیگرتان سلامتی و شفای عاجل آرزومندم.
امید که الطاف الهی مرهمی بر دل داغدارتان باشد.
محمدعلی طالبی
استاندار کرمان