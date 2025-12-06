به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ علی عسگری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: از مجموع ۱۰۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان تا کنون برای بیش از ۷۷ هزار واحد سند مالکیت صادر شده است.

عسگری افزود: مالکان واحد‌های مسکونی روستایی مستقر در طرح هادی روستا‌ها می‌توانند با مراجعه به دهیاری‌ها و یا ادارات بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت باتکمیل پرونده برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت تعیین حدود و متراژ دقیق عرصه و عیان واحد‌های مسکونی روستایی، کاهش اختلافات و دعاوی املاک، دلبستگی بیشتر روستاییان به روستا‌ها و قابلیت استعلام و جلوگیری از سودجویی افراد سودجو از جمله مزایای صدور سند برای واحد‌های مسکونی روستایی است.