پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: فعالیت گروههای پایش زمستانی این شرکت در اماکن اداری و عمومی استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل نرسی گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تمام ادارات و دستگاههای اجرایی در دوره سرد سال، موظف به کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف گازطبیعی هستند و ادارات باید در روزهای تعطیل نسبت به خاموش کردن کامل سامانههای گرمایشی خود اقدام کنند.
وی افزود: در روزهای کاری نیز وسایل گرمایشی ادارات باید یک ساعت پیش از آغاز وقت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان وقت اداری خاموش شوند.
نرسی ادامه داد: پایش دمای ساختمانهای اداری، اصناف و اماکن عمومی در دستور کار شرکت گاز استان گلستان قرار دارد و عملا فعالیت گروههای پایش زمستانی این شرکت همچون سایر ادارات گازرساانیهای استانی آغاز شده است.
او بیان کرد: شرکتهای گاز استانی موظف شدهاند تا در صورت مشاهده هرگونه سهل انگاری و تخطی از دستورالعملهای ابلاغی، در مرحله اول نسبت به صدور اخطار قطع جریان گاز و در صورت تکرار، قطع موقت جریان گاز را برای ادارات و سایر اماکن عمومی متخلف اجرایی کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان همچنین استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز نظیر وسایل گرمایشی تابشی و میز آتش را ممنوع عنوان کرد و افزود: با واحدهای صنفی استفادهکننده از این وسایل در فضای باز برابر با دستورالعملهای ابلاغی برخورد قانونی صورت میگیرد.
نرسی همچنین با تأکید بر اینکه صیانت از منابع ملّی و خدادادی همچون گاز طبیعی وظیفهای همگانی است، گفت: همراهی مردم، کلید موفقیت طرح پایش زمستانی گاز در گلستان است.
او از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با مصرف غیرمتعارف گاز طبیعی با شماره امداد شرکت گاز استان با شماره ۱۹۴ تماس حاصل و موضوع را گزارش کنند.