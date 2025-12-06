آغاز بارشهای پراکنده از دوشنبه در استان قزوین
کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد: از دوشنبه گذر متناوب امواج سامانه بارشی موجب افزایش ابر و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد در استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا با وجود گذر موج و افزایش ابر، در مجموع شرایط پایدار خواهد بود و انباشت آلایندهها برای فردا پیشبینی میشود.
بهروزی خاطرنشان کرد: از دوشنبه تا چهارشنبه افزایش ابر در همه مناطق استان رخ میدهد و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد محتمل است.
به گفته کارشناس هواشناسی، به لحاظ دمایی نیز برای امروز و فردا اندکی افزایش دما در سطح استان انتظار میرود.