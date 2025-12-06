پخش زنده
بررسیهای معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد: در آبان ۱۴۰۴، بهجز صنعت فرآوردههای نفتی، سایر صنایع منتخب بازار سرمایه با افزایش تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج یافتههای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که ناترازی انرژی نقش مهمی در روند تولید صنایع و برنامه راهبردی آنها برای مدیریت بازار دارد. از این رو، با توجه به در پیش بودن فصل سرد سال مدیریت مصرف انرژی اهمیت بسزایی دارد.
دادههای این گزارش نشان میدهد: مقدار تولید صنعت خودرو از ۸۳ هزار و۴۵۶ دستگاه در آبان ۱۴۰۳ به ۸۴هزار و ۴۶۹ دستگاه در آبان امسال رسیده است. مقدار تولید این صنعت در این بازه زمانی با رشد اندکی روبهرو شده است.
وضعیت تولید صنعت فلزات اساسی
دادههای آماری معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد مقدار تولید صنعت فلزات اساسی از دو میلیون و ۶۶۸ هزار و ۴۰۶ تن در آبان۱۴۰۳ به دو میلیون و ۷۶۱هزار و ۴۵۶ تن در آبان امسال رسید. میزان تولید این صنعت در این بازه زمانی با رشد ۳.۴ درصدی روبهرو شده است.
افزون براین میزان تولید این صنعت در مقایسه با مهر امسال با رشد ۴ درصدی روبهرو شده است.
رشد تولید صنعت استخراج کانههای فلزی
میزان تولید صنعت استخراج کانههای فلزی از ۷ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۵۷ تن در آبان پارسال به ۷ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۴۴۲ تن در آبان امسال رسیده است. میزان تولید این صنعت در این بازه زمانی با رشد ۲ درصدی روبر بوده است.
وضعیت تولید صنعت فرآوردههای نفتی
دادههای آماری این گزارش حاکی از آن است که میزان تولید صنعت فرآوردههای نفتی از ۵ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۲۶۲ مترمکعب در آبان ۱۴۰۳ به ۵ میلیون و ۶۹۷هزار و ۸۱۷ متر مکعب در آبان امسال رسیده است. تولید این صنعت در یک سال گذشته با افت ۴ درصدی روبهرو شده است.
رشد ۲۱ درصدی تولید صنعت شیمیایی
دادههای اداره میز صنعت حاکی از آن است که صنعت مواد و محصولات شیمیایی از ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۷۸۴ تن در آبان۱۴۰۳ به ۴ میلیون و ۷۰۲هزار و ۷۹۷ تن در آبان امسال رسیده است.
دادههای آماری این گزارش نشان میدهد میزان تولید صنعت مواد و محصولات شیمیایی در یک سال گذشته با رشد ۲۱ درصدی روبهرو بوده است. تولید این صنعت در مقایسه با مهر امسال نیز با رشد ۹ درصدی روبهرو شده است.