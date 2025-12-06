پخش زنده
دانشگاه محقق اردبیلی در سالهای اخیر با دستاوردهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی جایگاه خود را در سطح ملی و بینالمللی تثبیت و تقویت کرده و درخشش ۳۳ دانشجوی این مرکز علمی در سطح کشور از نشانههای بارز آن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رییس دانشگاه محقق اردبیلی در آستانه ۱۶ آذرماه روز دانشجو اظهار کرد: مجموعهای از موفقیتهای چشمگیر دانشجویان، اعضای هیات علمی و نشریات دانشگاهی در توفیقات اخیر دانشگاه محقق اردبیلی سهیم بوده است.
حسنزاده ادامه داد: علاوه بر افتخارآفرینی ۳۳ دانشجو در عرصههای علمی، فرهنگی و پژوهشی در سطح کشور میتوان به انتخاب هشت دانشجوی محقق اردبیلی بهعنوان دانشجوی نمونه کشوری نیز اشاره کرد.
وی افزود: کسب عنوان برگزیده کشوری جایزه البرز توسط هفت تن از دانشجویان سرآمد، موفقیتهای متعدد در جشنوارههای ملی از جمله قرآن و عترت، رویش و جشنواره بینالمللی حرکت و افتخارآفرینی در المپیادهای ورزشی دانشجویان سراسر کشور نیز از سایر توفیقات این مرکز علمی است.
وی ادامه داد: دانشجوی متعهد و در تراز انقلاب اسلامی، امروز به خوبی متوجه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و جهان است و در کنار تحصیل علم به تحقق آرمانها و ترویج ارزشهای ملی و انقلابی نیز همت میگذارد.
حسن زاده اضافه کرد: استادان دانشگاه محقق اردبیلی نیز پا به پای دانشجویان فرهیخته خود در درخشش این مرکز علمی سهم بزرگی داشته و دارند و قرار گرفتن ۳۱ استاد در جمع پژوهشگران پراستناد یک یا دو درصد برتر جهان یا کشور، حضور ۶ عضو هیأت علمی در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا و ۱۹ نفر در میان دانشمندان دو درصد برتر دنیا، انتخاب سه استاد نمونه کشوری و سه پژوهشگر نمونه کشوری از جمله افتخارات استادان این مرکز علمی است.
او کسب عنوان پراستنادترین پژوهشگر ایرانی علوم انسانی توسط یکی از اعضای هیأت علمی، انتخاب یک عضو هیأت علمی بهعنوان شیمیدان برجسته کشور در شاخه شیمی فیزیک و قرار گرفتن در جمع ۱۰۰ سرآمد علمی کشور و انتخاب یک عضو هیأت علمی به عنوان سرآمد علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از دیگر توفیقات دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد.
رییس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در توسعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید به ایجاد ۱۱ رشته جدید در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری اشاره کرد، همچنین ارتقای درجه علمی پنج نشریه دانشگاهی و نمایهسازی در پایگاه بینالمللی Scopus و حضور مستمر در رتبهبندیهای معتبر جهانی از جمله تایمز ۲۰۲۵ در حوزههای مهندسی، علوم فیزیکی و علوم زیستی از نکات قابل تامل در ارتقای جایگاه ملی و جهانی دانشگاه محقق اردبیلی است.
حسن زاده افزود: این مرکز علمی از نظر جایگاه بینالمللی نیز به طور مستمر در حال رشد و ارتقاست به نحوی که قرار گرفتن در جمع موثرترین دانشگاههای مهندسی دنیا، حضور و ارتقای جایگاه در رتبهبندیهای بینالمللی معتبر از جمله تایمز، گرین متریک، یورپ، یو اس نیوز، شانگهای، لایدن، نیچر ایندکس و D ۸، کسب رتبههای برجسته در رتبهبندی شانگهای شامل رتبه اول در مهندسی مواد، رتبه ششم در کشاورزی، رتبه هفتم در مهندسی انرژی، کسب رتبه دوم در رتبهبندی جهانی تأثیر تایمز در میان دانشگاههای وزارت علوم و قرار گرفتن در جمع ۱۰ دانشگاه جامع برتر کشور در حوزه فناوری و نوآوری با رتبه ۱۷ در ISC از مصادیق ارتقای دانشگاه در سطح بینالمللی است.
وی تصریح کرد: امروزه دانشگاه محقق اردبیلی نه تنها در سطح ملی بلکه در عرصه بینالمللی به عنوان یکی از دانشگاههای پیشرو شناخته میشود و افتخارات دانشجویان، جایگاه علمی اعضای هیأت علمی، توسعه رشتههای آموزشی و حضور در رتبهبندیهای معتبر جهانی نشان دهنده حرکت رو به جلوی این دانشگاه است.