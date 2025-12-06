پخش زنده
امروز: -
مدیر کل پشتیبانی امور دام فارس گفت: در حوزه توزیع نهاده دامی در هشتماهه نخست امسال، ۱۲۸ هزار تن نهاده میان دامداران و مرغداران استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر کل پشتیبانی امور دام فارس گفت: در حوزه توزیع نهاده دامی در هشتماهه اول امسال، ۱۲۸ هزار تن نهاده میان دامداران و مرغداران استان توزیع شده که این میزان نشاندهنده رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال گذشته است.
صمد رنجبری بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۹۴ هزار تن نهاده دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو در انبارهای استان ذخیرهسازی شده و تأمین نهادهها بر اساس نیاز واقعی واحدهای تولیدی همچنان ادامه دارد.
او ادامه داد: روند تأمین، ذخیرهسازی و توزیع نهادههای دامی و اقلام پروتئینی تا پایان آبانبا ثبات ادامه یافته و سهم قابل توجهی در حمایت از تولید و تأمین نیاز بازار استان داشته است.
رنجبری از توزیع ۱۷۰۰ تن اقلام پروتئینی شامل مرغ منجمد و گوشت قرمز در فارس خبر داد و گفت: برای پشتیبانی از تولید داخلی نیز ۱۰۰۰ تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری و ذخیرهسازی شده و علاوه بر آن ۴۵ تن مرغ تخمگذار نیز مدیریت شده است تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود و از فشار احتمالی بر واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
رنجبری همچنین در خصوص طرح توزیع نهادههای دامی وارداتی بخش غیردولتی گفت: این طرح بر اساس ابلاغیه رئیسجمهور در استانها اجرا میشود و در فارس هماهنگیهای لازم انجام شده است تا نهادههای وارداتی بخش غیردولتی تحت نظارت و در چهارچوب تعیینشده وارد شبکه توزیع شوند.
مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس بیان کرد: تأمین مستمر نهادهها، حمایت از تولید داخلی و تنظیم پایدار بازار همچنان از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و این روند با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد.