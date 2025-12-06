افتتاح نمایشگاه کتابهای وجینشده دانشگاه ایلام
همزمان با آغاز هفته پژوهش، نمایشگاه کتابهای وجینشده کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام آغاز به کار کرد و هزاران عنوان کتاب خارجشده از مخزن، رایگان در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
«حمیدرضا امامیپور» رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام، با اشاره به هدف برگزاری این نمایشگاه گفت: حدود ۱۸ هزار نسخه کتاب که به دلیل قدیمی بودن، کماستفاده بودن یا انتشار ویرایشهای جدید از مخزن کتابخانه خارج شده است، در این نمایشگاه بهصورت رایگان به دانشجویان و پژوهشگران ارائه میشود.
وی افزود: دانشجویان و اعضای هیئت علمی میتوانند با حضور در ساختمان قلمچی از نمایشگاه بازدید کرده و کتابهای موردنیاز خود را دریافت کنند. امامیپور همچنین اعلام کرد که در صورت تقاضای بالا برای یک عنوان مشخص، فهرستی تهیه خواهد شد تا نسخههای جدید آن برای مخزن کتابخانه خریداری شود.
این نمایشگاه به مدت یک هفته برای استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه ایلام دایر خواهد بود.