به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، میانگین روزانه شاخص آلودگی هوای بجنورد هم‌اکنون روی عدد ۱۴۷ قرار گرفت و کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در وضعیت نارنجی، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.