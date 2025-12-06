پخش زنده
امروز: -
شایعترین بیماری دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فوق تخصص غدد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بسیاری از افرادی که از نظر آزمایشکاهی مبتلا به دیابت هستند، بدون علامتاند و از ابتلای خود به بیماری دیابت بی اطلاع هستند.
دکتر عظیمیان افزود: بیماری دیابت چند نوع میباشد، دیابت نوع ۱ معمولا در گروه سنی کودکان ایجاد میشود.
وی گفت: دیابت نوع ۲ معمولا در گروه سنی بالاتر ایجاد میشود.
وی توصیه کرد جمعیت عمومی با دستور پزشک از سن ۴۵ سالگی غربالگری از نظر بیماری دیابت کنند.