به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: آسمان گیلان هم اکنون صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا است و این شرایط جوی تا فردا در استان ماندگار است.

وی با اشاره به احتمال بارش‌های پراکنده باران به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان در این مدت، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر از امروز تا ظهر فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای فعلی رشت، مرکز استان، ۱۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است، گفت: ورود سامانه بارشی همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما از دوشنبه این هفته در استان پیش بینی شده است.