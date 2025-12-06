به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود می‌کنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.

نتایج کامل دیدار‌های این هفته به این شرح اعلام شد:

ویرتوس بولونیا ایتالیا ۷۹ - ۷۸ دبی امارات

موناکو فرانسه ۱۲۵ - ۱۰۴ پاری بسکت فرانسه

المپیاکوس یونان - فنرباغچه بکو ترکیه (به علت شرایط نامساعد جوی لغو شد.)

باسکونیا اسپانیا ۸۸ - ۷۸ امپوریو آرمانی ایتالیا

آناتولی افس پیلسن ترکیه ۷۵ - ۸۱ رئال مادرید اسپانیا

پاناتینایکوس یونان ۷۹ - ۸۹ والنسیا بسکت اسپانیا

پارتیزان موتسارت صربستان ۹۲ - ۸۵ بایرن مونیخ آلمان

ستاره سرخ بلگراد صربستان ۷۹ - ۸۹ بارسلونا اسپانیا